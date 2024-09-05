Кирьос похвалил Ротенберга за слова о допинге Синнера и назвал Янника фаворитом US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил слова американского журналиста Бена Ротенберга о последствиях допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

После выхода Синнера в полуфинал US Open – 2024 Ротенберг написал: «Трудно не думать о том, насколько веселее было бы это выступление Янника Синнера, если бы в этом году мы всё ещё оставались в неведении относительно всей его антидопинговой саги. Время, когда это произошло, и то, как это показало отсутствие прозрачности на вершине тенниса в течение нескольких месяцев, оставляет неприятный привкус».

«Один из лучших твоих твитов. Тем не менее нелегко справляться со всем этим и продолжать выступать так, как он это делает. Определённо, сейчас он является фаворитом турнира», — написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, что Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто раскритиковал ход дела Синнера и выразил недоверие итальянцу.