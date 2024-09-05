«Вуков — один из самых грамотных тренеров в туре». Турсунов — об экс-наставнике Рыбакиной

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о бывшем тренере четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной — Стефано Вукове.

«Вуков может быть и козлом отпущения. Может быть и плохим человеком, и хорошим. На мой взгялд, он проделал хорошую работу. Он много кого тренировал, с Ангелиной Калиной ездил. Я с ним хорошо знаком, адекватный парень, один из самых грамотных тренеров в туре», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Напомним, ранее Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы. Рыбакина снялась с текущего US Open — 2024 из-за травмы. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.