Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вуков — один из самых грамотных тренеров в туре». Турсунов — об экс-наставнике Рыбакиной

«Вуков — один из самых грамотных тренеров в туре». Турсунов — об экс-наставнике Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о бывшем тренере четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной — Стефано Вукове.

«Вуков может быть и козлом отпущения. Может быть и плохим человеком, и хорошим. На мой взгялд, он проделал хорошую работу. Он много кого тренировал, с Ангелиной Калиной ездил. Я с ним хорошо знаком, адекватный парень, один из самых грамотных тренеров в туре», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Напомним, ранее Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы. Рыбакина снялась с текущего US Open — 2024 из-за травмы. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Бывший тренер Рыбакиной Вуков исключён из списка тренеров WTA — источник
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android