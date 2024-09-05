Пробьётся ли Арина Соболенко в финал US Open — 2024?
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В ночь на 6 сентября состоится полуфинал женского US Open – 2024, в котором сразятся двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Данный поединок поставлен вторым запуском на центральном корте — арене Артура Эша – и начнётся не ранее 2:00 мск.
US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
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Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Арина Соболенко в финал US Open — 2024?»
Напомним, 26-летняя Соболенко – прошлогодняя финалистка американского мэйджора. В финале 2023 года Арина со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла американке Кори Гауфф. Гауфф титул защитить не смогла, на текущем US Open она дошла лишь до 1/8 финала, где уступила именно Наварро.
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