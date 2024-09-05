Борис Собкин назвал ключевой момент в матче Медведева с Синнером на US Open — 2024

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о поражении россиянина Даниила Медведева (5) от итальянца Янника Синнера (1) в четвертьфинале US Open – 2024.

— Как можно объяснить «качели», случившиеся в трёх первых сетах данного матча?

— А что в этом странного? Даже сам Даня сказал, что этот матч не был лучшим ни для него, ни для Янника. Понятно, что присутствовало нервное напряжение, каждый хотел выиграть.

— Четвёртый сет получился самым ровным в матче и вполне мог остаться за Медведевым, не соверши он ошибку при игре у сетки на брейк-пойнте. Это так?

— Вполне могло произойти и такое. Этот момент был если и не поворотным, то ключевым. Реализуй Даня тот брейк-пойнт, матч бы перешёл в решающий сет. И неизвестно, чем бы всё закончилось. Но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Вообще же здесь приходит на ум не менее известное выражение: не забиваешь ты, забивают тебе», — приводит слова Собкина GoTennis.