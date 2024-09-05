«Игрокам остаётся смириться». Кузнецова — о словах журналиста про гражданство Соболенко

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на слова американского спортивного журналиста Джона Вертхейма в сторону белорусской теннисистки Арины Соболенко. По словам американца, если бы вторая ракетка мира была из другой страны, её бы больше поддерживали и рекламировали.

«Абсолютно согласна с журналистом, это вечная проблема. Игрокам остаётся лишь смириться и делать всё, что можешь», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Действующим победителем Открытого чемпионата США является американка Кори Гауфф.