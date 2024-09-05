«Играл против умного теннисиста». Анджело Бинаги — о победе Синнера в матче с Медведевым

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал игру первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В ночь с 4 на 5 сентября мск итальянец обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Были моменты очень высокого уровня тенниса. Матч можно было бы перевернуть в четвёртом по два мяча, а пятый стал бы большой проблемой. Если мы посмотрим эту игру и матч первого раунда с Макдональдом, то можем сказать, что прошло пять лет, а не десять дней. Сегодня я видел его совершенно раскрепощённым. В предпоследней игре Медведев делал невероятные вещи, Янник играл против умного игрока и принимал правильные решения в важные моменты», — приводит слова Бинаги SuperTennis

Янник Синнер стал первым представителем Италии как среди женщин, так и среди мужчин, который смог дойти как минимум до трёх полуфиналов турниров «Большого шлема» за сезон.