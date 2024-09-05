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«Играл против умного теннисиста». Анджело Бинаги — о победе Синнера в матче с Медведевым

«Играл против умного теннисиста». Анджело Бинаги — о победе Синнера в матче с Медведевым
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал игру первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. В ночь с 4 на 5 сентября мск итальянец обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Были моменты очень высокого уровня тенниса. Матч можно было бы перевернуть в четвёртом по два мяча, а пятый стал бы большой проблемой. Если мы посмотрим эту игру и матч первого раунда с Макдональдом, то можем сказать, что прошло пять лет, а не десять дней. Сегодня я видел его совершенно раскрепощённым. В предпоследней игре Медведев делал невероятные вещи, Янник играл против умного игрока и принимал правильные решения в важные моменты», — приводит слова Бинаги SuperTennis

Янник Синнер стал первым представителем Италии как среди женщин, так и среди мужчин, который смог дойти как минимум до трёх полуфиналов турниров «Большого шлема» за сезон.

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