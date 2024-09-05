Борис Собкин: на харде Ига Свёнтек всего лишь одна из многих

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, ответил, можно ли считать вылет пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира польки Иги Свёнтек с US Open – 2024 закономерным.

Чемпионка турнира в 2022 году Свёнтек (1) со счётом 2:6, 4:6 проиграла шестой ракетке мира представительнице США Джессике Пегуле (6) в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2024. После поражения Свёнтек плакала в подтрибунном помещении, что запечатлели камеры.

«Да, она лучше всех играет на земле. Тут Ига сильнее всех, хотя и не на голову. А на харде она всего лишь одна из многих. Американки сейчас играют хорошо — и Пегула, и Наварро», — приводит слова Собкина GoTennis.