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Борис Собкин: на харде Ига Свёнтек всего лишь одна из многих

Борис Собкин: на харде Ига Свёнтек всего лишь одна из многих
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, ответил, можно ли считать вылет пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира польки Иги Свёнтек с US Open – 2024 закономерным.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Чемпионка турнира в 2022 году Свёнтек (1) со счётом 2:6, 4:6 проиграла шестой ракетке мира представительнице США Джессике Пегуле (6) в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2024. После поражения Свёнтек плакала в подтрибунном помещении, что запечатлели камеры.

«Да, она лучше всех играет на земле. Тут Ига сильнее всех, хотя и не на голову. А на харде она всего лишь одна из многих. Американки сейчас играют хорошо — и Пегула, и Наварро», — приводит слова Собкина GoTennis.

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