Борис Собкин: на харде Ига Свёнтек всего лишь одна из многих
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, ответил, можно ли считать вылет пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира польки Иги Свёнтек с US Open – 2024 закономерным.
US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
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Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Чемпионка турнира в 2022 году Свёнтек (1) со счётом 2:6, 4:6 проиграла шестой ракетке мира представительнице США Джессике Пегуле (6) в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2024. После поражения Свёнтек плакала в подтрибунном помещении, что запечатлели камеры.
«Да, она лучше всех играет на земле. Тут Ига сильнее всех, хотя и не на голову. А на харде она всего лишь одна из многих. Американки сейчас играют хорошо — и Пегула, и Наварро», — приводит слова Собкина GoTennis.
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