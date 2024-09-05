«Культовый игрок». Джек Дрэйпер опубликовал снимок с Андре Агасси

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер опубликовал фото с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американским теннисистом Андре Агасси.

Фото: Страница Дрэйпера в соцсетях

«Культовый игрок, культовый стиль. Невероятно встретиться с вами», — подписал фото Дрэйпер.

Ранее в матче 1/4 финала Дрэйпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Таким образом, британец не проиграл по ходу турнира ни одного сета. В полуфинале Дрэйпер встретится с итальянцем Янником Синнером, который в четвертьфинале обыграл пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Ранее Агасси выступил в выставочных матчах в преддверии US Open. 21 августа американский теннисист в паре с испанцем Карлосом Алькарасом сыграл против Новака Джоковича и Джона Макинроя.