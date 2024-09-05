«Мой характер». Даниил Медведев рассказал об особенностях поведения дочки Алисы

Чемпион US Open – 2024 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об особенностях характера своей дочки Алисы. Медведев впервые стал отцом в октябре 2022 года.

«Если что-то происходит не так, как (Алиса) хочет, она раздражённо бросает игрушку или кусает её. Жена смотрит на меня со словами: «И откуда это в ней?» И это довольно забавно, потому что ты начинаешь задумываться, не чистейшая ли это генетика, а у меня нет ответа на этот вопрос (улыбается).

Часто мне нужна помощь тренеров или семьи. Они могут говорить всё, что угодно, но пока я сам не решу, что мне нужно, ничего не получится. И с ней (Алисой) тоже самое. Я могу 10 раз повторить: «Алиса, давай помогу с машинкой. Она не едет, значит, нужно её завести». Она не позволит ничего сделать, пока не решит, что ей нужна помощь. Тогда она подойдёт и отдаст машинку. А если ты попытаешься помочь без её согласия, она заплачет. Да, мой характер», — приводит слова Медведева Tennis.com.