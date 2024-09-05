«Будет достаточно легко». Вихлянцева — о шансах Соболенко на выход в финал US Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила шансы Арины Соболенко на победу в матче с американкой Эммой Наварро в рамках 1/2 финала US Open — 2024.

«Матч Арины Соболенко с Эммой Наварро будет очень интересным. Конечно же, белоруска показывает свой шикарнейший теннис. Можно видеть, как она легко проходит соперниц. Та же Чжэн Циньвэнь является яркой теннисисткой, которая и обыграла многих уже по ходу турнира в Нью-Йорке, и уже у неё не было такой усталости после Олимпиады. Но Арина прошла китаянку очень уверенно.

Да, у Эммы есть победы на этом турнире над Коко Гауфф и Паулой Бадосой. Однако Наварро будет сложно в поединке с Ариной. Хочется, чтобы полуфинал состоял хотя бы из двух более тяжёлых сетов. Но ту же Чжэн Циньвэнь белоруска обыграла со счётом 6:1, 6:2. Думаю, что в матче с Наварро на US Open Соболенко будет тоже достаточно легко. Арина может бороться за выход в финал», — заявила Вихлянцева в интервью Metaratings.by.