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«Мы играли на парковке в Цинциннати». Мухова — о последнем матче с Пегулой

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась воспоминаниями от последней встречи с американкой Джессикой Пегулой.

«Мы играли на парковке в Цинциннати. Это был тяжёлый матч», — поделилась воспоминаниями Мухова на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. А Джессика Пегула одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки встретятся в матче за выход в финал US Open — 2024.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.