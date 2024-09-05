«Мы играли на парковке в Цинциннати». Мухова — о последнем матче с Пегулой

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась воспоминаниями от последней встречи с американкой Джессикой Пегулой.
«Мы играли на парковке в Цинциннати. Это был тяжёлый матч», — поделилась воспоминаниями Мухова на пресс-конференции.
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Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. А Джессика Пегула одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки встретятся в матче за выход в финал US Open — 2024.
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Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 5 сентября 2024
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