Роджер Федерер показал свою аккредитацию на US Open — 2024. На ней он в белом смокинге

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер в социальных сетях показал, как выглядит его аккредитация на US Open – 2024.

На пропуске написано, что Федерер является пятикратным чемпионом данного турнира и имеет право на доступ в любую зону спортивного комплекса. Забавно, что для аккредитации использовали фото Роджера в белом смокинге и чёрном галстуке-бабочке.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Федерер выигрывал US Open с 2004 по 2008 год подряд. Роджер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».