«Впереди много интересного». Григор Димитров поделился настроем на остаток сезона

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился планами на будущее после завершения выступления на Открытом чемпионате США — 2024.

«Я отодвину это в сторону, впереди много интересного. Поеду домой, попробую немного отдохнуть. Скоро великолепный выставочный матч с Новаком Джоковичем. Затем — Азия, а потом конец года. Лучше думать, что впереди всегда ждёт светлое будущее», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/4 финала американец Фрэнсис Тиафо победил представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина). Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.