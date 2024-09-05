Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Впереди много интересного». Григор Димитров поделился настроем на остаток сезона

«Впереди много интересного». Григор Димитров поделился настроем на остаток сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился планами на будущее после завершения выступления на Открытом чемпионате США — 2024.

«Я отодвину это в сторону, впереди много интересного. Поеду домой, попробую немного отдохнуть. Скоро великолепный выставочный матч с Новаком Джоковичем. Затем — Азия, а потом конец года. Лучше думать, что впереди всегда ждёт светлое будущее», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/4 финала американец Фрэнсис Тиафо победил представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина). Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
«Исход решил брейк-пойнт при счёте 3:2»? Реакция на обидное поражение Медведева на US Open
«Исход решил брейк-пойнт при счёте 3:2»? Реакция на обидное поражение Медведева на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android