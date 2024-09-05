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Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами US Open — 2024 в миксте

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами US Open — 2024 в миксте
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Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США – 2024 в миксте.

US Open — микст. Финал
05 сентября 2024, четверг. 22:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Дональд Янг
США
Дональд Янг
Т. Таунсенд Д. Янг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		5
7 7 		7
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

В финале мэйджора Эррани и Вавассори (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5 обыграли дуэт из США Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (WC).

Встреча тандемов продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Эррани и Вавассори четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таунсенд и Янга три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Для олимпийской чемпионки 2024 года 37-летней Эррани это шестой титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере, предыдущие пять она завоевала в парном разряде. 29-летний Вавассори же впервые в карьере одержал победу в финале ТБШ.

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