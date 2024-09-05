Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами US Open — 2024 в миксте

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США – 2024 в миксте.
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В финале мэйджора Эррани и Вавассори (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5 обыграли дуэт из США Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (WC).
Встреча тандемов продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Эррани и Вавассори четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таунсенд и Янга три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Для олимпийской чемпионки 2024 года 37-летней Эррани это шестой титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере, предыдущие пять она завоевала в парном разряде. 29-летний Вавассори же впервые в карьере одержал победу в финале ТБШ.
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