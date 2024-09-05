Янник Синнер отреагировал на слова Дрэйпера об уровне игры итальянца в юношеском возрасте

Первая ракетка мира Янник Синнер отреагировал на слова британского теннисиста Джека Дрэйпера об уровне игры итальянца в юношеском возрасте. Дрэйпер заявил, что Синнера не считали лучшим игроком среди юниров.

«По юниорам я никогда не был сильным игроком. На кортах редко видишь левшей: их меньше, чем правшей. У него всегда были очень, очень хорошие удары. Было приятно делить с ним корт в Монреале, мы лучше узнали друг друга. Мы cписываемся, когда происходит что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Отметим, Синнер и Дрэйпер встретятся в полуфинале US Open — 2024. Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.