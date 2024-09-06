Медведев: когда меня просят о фото во время ужина, я отказываюсь. Стараюсь быть настоящим

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, в чём залог его вдумчивых интервью, которыми восхищаются как коллеги, так и журналисты.

«Когда я даю интервью, я откровенен. Хочу говорить, что думаю. Но если меня попросят об интервью, когда я буду в Монте-Карло, я откажусь просто потому, что хочу побыть дома.

Для меня быть настоящим – это значит не лгать о себе. Когда я ужинаю, и в этот момент кто-то подходит, чтобы сфотографироваться, я отказываюсь. Возможно, это могут принять за высокомерие. Или кто-то подумает, что я злой человек, когда увидит, как я бросаю ракетки на корте. Но я не считаю себя злым человеком. Хотя в этот конкретный момент – возможно.

Интересно, как обстояли дела, скажем, в 80-е. Допустим, кому-то нравится Макинрой, кому-то – нет. Но если ему не скажут об этом лично на улице, он об этом и не узнает, разве что прочтёт в газете. Сейчас же можно просто зайти в соцсети и за день встретить сто человек, которым ты по какой-то причине не нравишься, и тысячу, которым нравишься. Я просто стараюсь быть настоящим, но и у меня не всегда получается», — приводит слова Медведева Tennis.com.