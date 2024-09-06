Пара из Италии впервые в истории тенниса выиграла титул в миксте турнира «Большого шлема»

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США – 2024 в миксте. Они добились исторического достижения, оказавшись первой итальянской парой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» в смешанном разряде.

В финале мэйджора Эррани и Вавассори (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5 обыграли дуэт из США Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (WC).

Для олимпийской чемпионки 2024 года 37-летней Эррани это шестой титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере, предыдущие пять она завоевала в парном разряде. 29-летний Вавассори же впервые в карьере одержал победу в финале ТБШ.

Напомним, Открытый чемпионат США стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Турнир проходит в Нью-Йорке.