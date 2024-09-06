Каролина Мухова — о травмах: были дни, когда я едва шевелила рукой

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о роли травм в своей спортивной карьере.

«К сожалению, я пережила много травм. Знаю, как сложно восстанавливаться после них. Несколько месяцев назад были моменты, когда я не была уверена, смогу ли вернуть свой прежний уровень. У меня были дни, когда я едва шевелила рукой. Для меня очень важно иметь медицинскую команду, которой я полностью доверяю, и окружение, которое поддерживает меня в трудные времена. Я очень благодарна всем им за то, что они со мной», — приводит слова Муховой Punto de Break.

Ранее в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. В матче за выход в финал она сразится с американкой Джессикой Пегулой.