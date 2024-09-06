Даниил Медведев: хочу, чтобы дочка выросла счастливой. Даже читаю книги по этой теме

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему нелегко даётся отцовство.

Медведев впервые стал отцом 14 октября 2022 года. Супруга Дарья родила ему дочку, которую назвали Алисой. Даниил крестил девочку, её крёстным отцом стал Андрей Рублёв.

«Не всегда получается быть таким отцом, каким мне бы хотелось. Но это постепенный процесс, в котором ты учишься. Я даже стараюсь читать книги по этой теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой.

Когда ты обращаешься ко взрослым или к себе, можно сказать: «Я уже сказал один раз. Почему ты не понимаешь?» С детьми такое не пройдёт, и это препятствие очень помогает тебе в общении в целом. Нужно всё повторять, не повышая голоса, стараться объяснить», — приводит слова Медведева Tennis.com.