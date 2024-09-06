Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: хочу, чтобы дочка выросла счастливой. Даже читаю книги по этой теме

Даниил Медведев: хочу, чтобы дочка выросла счастливой. Даже читаю книги по этой теме
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему нелегко даётся отцовство.

Медведев впервые стал отцом 14 октября 2022 года. Супруга Дарья родила ему дочку, которую назвали Алисой. Даниил крестил девочку, её крёстным отцом стал Андрей Рублёв.

«Не всегда получается быть таким отцом, каким мне бы хотелось. Но это постепенный процесс, в котором ты учишься. Я даже стараюсь читать книги по этой теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой.

Когда ты обращаешься ко взрослым или к себе, можно сказать: «Я уже сказал один раз. Почему ты не понимаешь?» С детьми такое не пройдёт, и это препятствие очень помогает тебе в общении в целом. Нужно всё повторять, не повышая голоса, стараться объяснить», — приводит слова Медведева Tennis.com.

Материалы по теме
«В какой-то момент я потерялся в своих промахах». Медведев — после вылета с US Open
«В какой-то момент я потерялся в своих промахах». Медведев — после вылета с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android