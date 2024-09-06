Джек Дрэйпер обратился к Алексу де Минору после победы над ним в 1/4 финала US Open — 2024

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер опубликовал в социальных сетях обращение к 10-му номеру рейтинга ATP австралийцу Алексу де Минору. 4 сентября Дрэйпер переиграл де Минора в четвертьфинальном матче US Open — 2024 в трёх сетах — 6:3, 7:5, 6:2.

«Огромное уважение Алексу де Минору. Ты явно не был готов на все 100% и не играл со времён Уимблдона, но всё равно борешься как зверь. С нетерпением жду новых сражений впереди. Отдыхай!» — написал Дрэйпер в тексте поста.

Для 25-летнего де Минора Открытый чемпионат США — 2024 стал первым турниром после Уимблдона-2024, где он был вынужден сняться с четвертьфинального матча с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы. Австралиец не выступал с 8 июля по 27 августа.