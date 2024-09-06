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Наварро – Соболенко: россиянка выиграла первый сет в полуфинале US Open

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит полуфинальный матч, в котором 12-я ракетка мира американка Эмма Наварро встречается с представительницей Беларуси, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:3.

Победительница пары встретится сильнейшей в противостоянии Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

На данный момент счёт в личных противостояниях между Наварро и Соболенко равный – 1:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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