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Шарапова посетила матч Соболенко в полуфинале US Open

Шарапова посетила матч Соболенко в полуфинале US Open
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила полуфинальный матч Открытого чемпионата США между белоруской Ариной Соболенко и американкой Эммой Наварро.

Фото: Кадр из трансляции

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, в другом полуфинале американка Джессика Пегула встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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