Шарапова посетила матч Соболенко в полуфинале US Open

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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила полуфинальный матч Открытого чемпионата США между белоруской Ариной Соболенко и американкой Эммой Наварро.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в другом полуфинале американка Джессика Пегула встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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