Арина Соболенко вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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