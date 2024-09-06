Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс от 2019 года

В ночь с 5 на 6 сентября мск вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинальном матче US Open — 2024 обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2) и вышла в финал Открытого чемпионата США.
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Тем самым Соболенко стала первой теннисисткой за последние пять лет, которая смогла выйти в финал US Open дважды подряд — год назад она уступила в матче за титул в трёх партиях американке Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). В предыдущий раз вернуться в финал Открытого чемпионата США после прошлогоднего участия удалось Серене Уильямс на US Open — 2019.
Соперница Соболенко по финальному матчу определится в игре между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии.
- 6 сентября 2024
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