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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс от 2019 года

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс от 2019 года
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В ночь с 5 на 6 сентября мск вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинальном матче US Open — 2024 обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2) и вышла в финал Открытого чемпионата США.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Тем самым Соболенко стала первой теннисисткой за последние пять лет, которая смогла выйти в финал US Open дважды подряд — год назад она уступила в матче за титул в трёх партиях американке Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). В предыдущий раз вернуться в финал Открытого чемпионата США после прошлогоднего участия удалось Серене Уильямс на US Open — 2019.

Соперница Соболенко по финальному матчу определится в игре между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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