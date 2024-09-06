Соболенко – болельщикам на US Open: теперь вы болеете за меня? Ого. Немного поздновато

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко шутливо обратилась к болельщикам после выхода в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала белоруска обыграла американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Ребята, теперь вы болеете за меня? Ого. Немного поздновато», — сказала Соболенко на корте.

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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