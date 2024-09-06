Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила редкое достижение Граф, Селеш, Хингис и Азаренко на хардовых ТБШ

Арина Соболенко повторила редкое достижение Граф, Селеш, Хингис и Азаренко на хардовых ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 сентября мск вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинальном матче US Open — 2024 обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2) и вышла в финал Открытого чемпионата США.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Благодаря этой победе Соболенко стала обладательницей редкого достижения: второй сезон подряд Арина выходит в финал в женском одиночном разряде на обоих календарных турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием кортов — Australian Open и US Open. В 2023 и 2024 годах белорусская теннисистка становилась победительницей на Открытом чемпионате Австралии, на US Open — 2023 Соболенко дошла до финала.

Как сообщает OptaAce, с момента перехода Australian Open с травяного покрытия на хард в 1988 году Арина Соболенко стала пятой теннисисткой, которой покорилось это достижение — ранее это удалось Штеффи Граф, Монике Селеш, Мартине Хингис и Виктории Азаренко.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс от 2019 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android