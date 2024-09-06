Арина Соболенко повторила редкое достижение Граф, Селеш, Хингис и Азаренко на хардовых ТБШ

В ночь с 5 на 6 сентября мск вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинальном матче US Open — 2024 обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2) и вышла в финал Открытого чемпионата США.
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Благодаря этой победе Соболенко стала обладательницей редкого достижения: второй сезон подряд Арина выходит в финал в женском одиночном разряде на обоих календарных турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием кортов — Australian Open и US Open. В 2023 и 2024 годах белорусская теннисистка становилась победительницей на Открытом чемпионате Австралии, на US Open — 2023 Соболенко дошла до финала.
Как сообщает OptaAce, с момента перехода Australian Open с травяного покрытия на хард в 1988 году Арина Соболенко стала пятой теннисисткой, которой покорилось это достижение — ранее это удалось Штеффи Граф, Монике Селеш, Мартине Хингис и Виктории Азаренко.
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