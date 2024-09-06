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«Ребята, всем «Маргариту». Арина Соболенко – после выхода в финал US Open

«Ребята, всем «Маргариту». Арина Соболенко – после выхода в финал US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила после выхода в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира Соболенко обыграла представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Получит кто-нибудь сегодня вечером бесплатную выпивку? Ребята, всем «Маргариту», — сказала Соболенко на корте.

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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