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Джессика Пегула — Каролина Мухова: чешка легко выиграла первый сет полуфинала US Open

Джессика Пегула — Каролина Мухова: чешка легко выиграла первый сет полуфинала US Open
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В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке проходит матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Первая партия встречи осталась за Муховой со счётом 6:1.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 04:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		0
6 		1
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Комментарии
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