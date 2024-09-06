Джессика Пегула — Каролина Мухова: чешка легко выиграла первый сет полуфинала US Open

В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке проходит матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Первая партия встречи осталась за Муховой со счётом 6:1.