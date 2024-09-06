Джессика Пегула — Каролина Мухова: чешка легко выиграла первый сет полуфинала US Open
Поделиться
В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке проходит матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Первая партия встречи осталась за Муховой со счётом 6:1.
Комментарии
- 6 сентября 2024
-
04:42
-
04:35
-
04:27
-
04:15
-
04:08
-
03:47
-
03:03
-
02:53
-
02:29
-
01:03
-
00:52
-
00:26
-
00:01
- 5 сентября 2024
-
23:58
-
23:43
-
23:37
-
23:20
-
22:58
-
22:38
-
22:32
-
21:53
-
21:38
-
21:00
-
20:45
-
20:36
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:18
-
18:50
-
18:39
-
18:38
-
18:25
-
17:54
-
17:52