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Арина Соболенко ответила на вопрос о возможной сопернице в финале US Open

Арина Соболенко ответила на вопрос о возможной сопернице в финале US Open
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Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о предпочтительной сопернице по финальному матчу на Открытом чемпионате США.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Мне всё равно. Потому что сегодня была хорошая проверка того, как болельщики поддерживали моего соперника. Даже если это будет Пегула, мне всё равно. Я готова встретиться с кем угодно. Урок прошлого года усвоен», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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