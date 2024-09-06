Арина Соболенко ответила на вопрос о возможной сопернице в финале US Open

Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о предпочтительной сопернице по финальному матчу на Открытом чемпионате США.

«Мне всё равно. Потому что сегодня была хорошая проверка того, как болельщики поддерживали моего соперника. Даже если это будет Пегула, мне всё равно. Я готова встретиться с кем угодно. Урок прошлого года усвоен», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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