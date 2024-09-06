Арина Соболенко ответила на вопрос о возможной сопернице в финале US Open

Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о предпочтительной сопернице по финальному матчу на Открытом чемпионате США.
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«Мне всё равно. Потому что сегодня была хорошая проверка того, как болельщики поддерживали моего соперника. Даже если это будет Пегула, мне всё равно. Я готова встретиться с кем угодно. Урок прошлого года усвоен», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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