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Шарапова самоиронично отреагировала на попадание в трансляцию на матче Соболенко — Наварро

Шарапова самоиронично отреагировала на попадание в трансляцию на матче Соболенко — Наварро
Аудио-версия:
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Бывшая первая ракетка мира, победитель пяти турниров «Большого шлема» и обладатель карьерного «Большого шлема» российская экс-теннисистка Мария Шарапова иронично прокомментировала в социальных сетях своё попадание в кадры трансляции на матче 1/2 финала US Open — 2024 между второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 12-й в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро, который завершился победой Соболенко в двух партиях со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Выгляжу так, будто только что запорола приём второй подачи на брейк-пойнте и увидела реакцию моего тренера», — написала Шарапова.

Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2024, где сыграет с победителем матча между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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