Шарапова самоиронично отреагировала на попадание в трансляцию на матче Соболенко — Наварро

Бывшая первая ракетка мира, победитель пяти турниров «Большого шлема» и обладатель карьерного «Большого шлема» российская экс-теннисистка Мария Шарапова иронично прокомментировала в социальных сетях своё попадание в кадры трансляции на матче 1/2 финала US Open — 2024 между второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 12-й в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро, который завершился победой Соболенко в двух партиях со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Выгляжу так, будто только что запорола приём второй подачи на брейк-пойнте и увидела реакцию моего тренера», — написала Шарапова.

Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2024, где сыграет с победителем матча между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии.