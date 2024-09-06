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Джессика Пегула — Каролина Мухова: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале US Open

Джессика Пегула — Каролина Мухова: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале US Open
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В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке проходит матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Первая партия встречи осталась за Муховой со счётом 6:1.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 04:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 2
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Вторую партию со счётом 6:4 выиграла Пегула, сравняв тем самым счёт в матче. На старте сета Мухова повела 2:0, после чего уже американка вырвалась вперёд — 4:2, но чешка снова отыгралась. Исход партии определил брейк Пегулы в 10-м гейме. Судьбу путёвки в финал US Open — 2024 определит решающий третий сет.

В финале Открытого чемпионата США по теннису — 2024 победитель матча между Джессикой Пегулой и Каролиной Муховой сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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