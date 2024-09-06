Джессика Пегула — Каролина Мухова: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале US Open

В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке проходит матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Первая партия встречи осталась за Муховой со счётом 6:1.

Вторую партию со счётом 6:4 выиграла Пегула, сравняв тем самым счёт в матче. На старте сета Мухова повела 2:0, после чего уже американка вырвалась вперёд — 4:2, но чешка снова отыгралась. Исход партии определил брейк Пегулы в 10-м гейме. Судьбу путёвки в финал US Open — 2024 определит решающий третий сет.

В финале Открытого чемпионата США по теннису — 2024 победитель матча между Джессикой Пегулой и Каролиной Муховой сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).