Джессика Пегула перевернула матч с Каролиной Муховой и вышла в финал US Open — 2024

В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Волевую победу в трёх сетах одержала Пегула — 1:6, 6:4, 6:2.
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Продолжительность матча составила 2 час 12 минут. Американка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Мухова выполнила шесть эйсов при трёх двойных ошибках и также выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.
В финале Открытого чемпионата США по теннису — 2024 Джессика Пегула сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
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