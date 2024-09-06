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Джессика Пегула — Каролина Мухова, результат матча 6 сентября 2024, счет 2:1 (1:6, 6:4, 6:2), 1/2 финала US Open — 2024

Джессика Пегула перевернула матч с Каролиной Муховой и вышла в финал US Open — 2024
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В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии. Волевую победу в трёх сетах одержала Пегула — 1:6, 6:4, 6:2.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 04:10 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 2
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Продолжительность матча составила 2 час 12 минут. Американка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Мухова выполнила шесть эйсов при трёх двойных ошибках и также выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 11 заработанных.

В финале Открытого чемпионата США по теннису — 2024 Джессика Пегула сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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