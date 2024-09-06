US Open — 2024, мужчины: расписание игрового дня, сетка соревнований

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Сегодня, 6 сентября, состоится очередной соревновательный день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночно разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов на сегодня:

22:00 мск — Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 25)

Напомним, Янник Синнер в четвертьфинале обыграл пятую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Джек Дрэйпер вышел в полуфинал, обыграв 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.