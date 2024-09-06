Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в финал US Open — 2024

Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в финал US Open — 2024
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в финал Открытого чемпионата США — 2024. В 1/2 финала соревнований спортсменка одолела 12-ю ракетку мира из США Эмму Наварро.

«Мы попробуем ещё раз», — написала Соболенко в социальных сетях.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:15 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
Материалы по теме
Соболенко второй год подряд вышла в финал US Open. Там её поджидает американка
Соболенко второй год подряд вышла в финал US Open. Там её поджидает американка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android