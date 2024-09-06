Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в финал US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в финал Открытого чемпионата США — 2024. В 1/2 финала соревнований спортсменка одолела 12-ю ракетку мира из США Эмму Наварро.
«Мы попробуем ещё раз», — написала Соболенко в социальных сетях.
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Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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