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«Не пришёл на мой одиночный». Остапенко — об отсутствии Лил Уэйна на трибунах US Open

«Не пришёл на мой одиночный». Остапенко — об отсутствии Лил Уэйна на трибунах US Open
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10-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко отреагировала на отсутствие американского хип-хоп-исполнителя из Нового Орлеана Лил Уйэна на трибунах во время её матчей на US Open.

— Вы лучшие друзья с Лил Уэйном. Он, наверное, напишет тебе сегодня вечером?
— Вообще-то он не пришёл на мой одиночный разряд. Но в парном разряде ещё есть финал. Может быть, посмотрим, — сказала Остапенко в интервью на корте.

Напомним, Елена Остапенко в паре с Людмилой Киченок вышли в финал женского парного разряда на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся с Кристиной Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай).

Ранее Елена Остапенко приглашала Лил Уэйна на свои матчи, и американец принял приглашение. В марте Остапенко посетила тур американского рэпера Дрейка «Big As the What», в котором участвовал Лил Уэйн, на Amerant Bank Arena. Когда она несколько месяцев спустя вспоминала этот опыт во время интервью Tennis Channel, то призналась, что в тот вечер была большим поклонником Лил Уэйна, чем Дрейка.

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