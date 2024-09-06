Алекс де Минор: немногие знают, через что мне пришлось пройти в последние недели

Австралийский теннисист 10-я ракетка мира Алекс де Минор рассказал о сложностях, с которыми ему предстояло столкнуться в последнее время.

«Немногие знают, через что мне пришлось пройти в последние восемь недель. Много сомнений, неуверенности и трудных моментов. Я не знал, смогу ли вернуться и играть в Нью-Йорке, не говоря уже об остальной части сезона. Спасибо настоящим фанатам», — написал де Минор в социальных сетях.

4 сентября 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в матче 1/4 финала де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Дрэйпер выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 (30%). На счету Алекса де Минора семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).