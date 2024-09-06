«Выдержка помогла». Пегула — о победе в 1/2 финала на US Open над Муховой

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2024 в матче с 52-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Конечно, очень рада сидеть здесь и говорить, что перевернула игру, хотя на площадке переживала всё жёстко. Каким-то образом нашла способ и начала показывать действительно хороший теннис, сохраняя темп в третьем сете и закрывая его. Считаю, что в третьем сете мы показали очень хороший теннис, фактически с конца второго сета. Я просто довольна тем, как мне удалось соревноваться.

Не знаю, как это сделала, у неё был залп, чтобы увеличить счёт 3:0, но она промахнулась. Там смогла удержать подачу и найти способ продолжить, сказала бы, что толпа тоже помогла мне получить немного больше адреналина, потому что она была очень ровной, я даже не нервничала. Она очень сложный соперник, с ней нельзя играть ровно, потому что она не даёт особого ритма, на её уровне это было видно в первом сете. Выдержка в этой игре помогла мне получить адреналин и вложиться в игру, гоняясь за каждым мячом. Как только я вошла в ритм, начала чувствовать себя комфортно, играть немного агрессивнее и время от времени входить в игру, диктуя удар справа», — сказала Пегула на пресс-конференции.

В финале US Open — 2024 Джессика Пегула встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).