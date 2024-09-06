«Странный вечер». Пегула — о чувствах после матча со Свёнтек на US Open

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что после матча с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек на US Open — 2024 сильно переживала.

«Это был странный вечер, после матча с Игой я нервничала ещё больше, но сегодня вышла на корт очень ровной. Думала, что это будет позитивно — чувствовать себя свободно, но не настолько. Каждый день ты чувствуешь себя по-разному, иногда ты выходишь и чувствуешь себя отлично, а иногда выглядишь очень плоской, но с этим нужно смириться. Наверняка этому способствовали и игры подряд, но не знаю, в этом и заключается сложность игры на турнире «Большого шлема». Главное, что смогла вовремя приспособиться к новой ситуации», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Джессика Пегула обыграла Игу Свёнтек в четвертьфинале US Open — 2024 со счётом 6:2, 6:4. В финале US Open — 2024 Джессика Пегула встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).