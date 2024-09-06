«Надеюсь, она будет подавать не так хорошо». Пегула о грядущем финале US Open с Соболенко

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящей финальной встрече со второй ракетой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на US Open — 2024.

«Она — великий игрок на харде, одна из лучших в мире, но думаю, что и я тоже. В Цинциннати она подавала просто невероятно, но я всё равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она будет подавать не так хорошо, а может, и чуть хуже (смеётся). Знаю, что у меня есть игра, знаю, что могу её расстроить, но должна быть агрессивной, заставлять её двигаться, подавать умно и оказывать давление на её подачу. В общем, играть в свою игру, что я и делаю. Надеюсь, что в эту субботу мне удастся её реализовать и решить матч в свою пользу», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Ариной Соболенко в полуфинале обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).