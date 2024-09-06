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«Надеюсь, она будет подавать не так хорошо». Пегула о грядущем финале US Open с Соболенко

«Надеюсь, она будет подавать не так хорошо». Пегула о грядущем финале US Open с Соболенко
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящей финальной встрече со второй ракетой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на US Open — 2024.

«Она — великий игрок на харде, одна из лучших в мире, но думаю, что и я тоже. В Цинциннати она подавала просто невероятно, но я всё равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она будет подавать не так хорошо, а может, и чуть хуже (смеётся). Знаю, что у меня есть игра, знаю, что могу её расстроить, но должна быть агрессивной, заставлять её двигаться, подавать умно и оказывать давление на её подачу. В общем, играть в свою игру, что я и делаю. Надеюсь, что в эту субботу мне удастся её реализовать и решить матч в свою пользу», — сказала Пегула на пресс-конференции.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ариной Соболенко в полуфинале обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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