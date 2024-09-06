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Пегула: если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы

Пегула: если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, посмеялась бы
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о намерениях на предстоящий финал Открытого чемпионата США — 2024.

«Это что-то невероятное, детская мечта, это то, чего я всегда хотела. За этим стоит огромная работа, вы даже не представляете, сколько. Для меня это значит весь мир. Очень рада оказаться в финале, но приехала сюда с намерением выиграть титул. Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, я бы очень посмеялась, тогда что-то подобное не приходило мне в голову. Возможность преодолеть все трудности и сказать, что у меня есть прекрасная возможность в субботу, — это то, за что борются все игроки, и делают это также в моей стране, на домашнем турнире «Большого шлема». Это идеально, правда», — сказала Пегула на пресс-конференции.

В финале Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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