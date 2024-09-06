Каролина Мухова прокомментировала поражение в полуфинале US Open — 2024

Чешская теннисистка 52-я ракетка мира Каролина Мухова прокомментировала выступление в 1/2 финала US Open — 2024 против Джессики Пегулы. Американка одержала победу со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
«Это был очень тяжёлый матч. Я начала его неплохо, но потом стала сильно нервничать. Знала, что дальше всё не будет так же легко. При счёте 3:0 в мою пользу я пропустила лёгкий удар, она начала играть весьма солидно. Было сложно навязывать свою игру, она (Джессика Пегула. — Прим. «Чемпионата») была везде и не допускала много ошибок. Сейчас мне трудно оставаться на позитиве. Я здорова и могу сыграть больше турниров в этом сезоне. Это самое главное», — приводит слова Муховой Punto de Break.
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В финале Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
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