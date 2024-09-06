Эмма Наварро: перед стартом US Open — 2024 я шутила, что хочу выиграть хотя бы один матч

Американская теннисистка 11-я ракетка мира Эмма Наварро оценила выступление на US Open — 2024. Спортсменка дошла до стадии 1/2 финала.
«Во втором сете я почувствовала, что могу перевести игру в третий сет, но мне этого сделать не удалось. Безумие. Две недели назад, перед стартом турнира, я шутила в разговоре со своей командой, что моя цель — выиграть здесь хотя бы один матч. Теперь же я уезжаю, дойдя до полуфинала и попав в десятку сильнейших рейтинга. Это тяжёлая работа и сплошной позитив», — приводит слова Наварро Punto de Break.
На стадии полуфинала Эмма Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2) проиграла белорусской спортсменке второй ракетке мира Арине Соболенко.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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