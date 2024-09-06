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«Вернулся в нужное время». Бертолуччи — о Синнере на US Open — 2024

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате США — 2024.

«СуперСиннер вернулся в нужное время. И он может подняться ещё выше», — приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл пятую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. В полуфинале он встретится с 25-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.