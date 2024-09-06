«На него не возлагают больших надежд». Руседски — о шансах Дрэйпера на US Open

Бывший финалист US Open Грег Руседски считает, что у 25-й ракетки мира Джека Дрэйпера есть шанс удивить всех в полуфинале Открытого чемпионата США — 2024 в матче с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«На него не возлагают больших надежд, потому что он не фаворит. Если Джек сможет играть свободно, у него определённо есть шанс. Джек должен подавать исключительно хорошо, что он и делал на протяжении всего чемпионата.

Быть левшой — огромное преимущество, потому что все важные моменты в 15-30, 30-40 или гейм-пойнте обычно приходятся на вашу любимую сторону — подача в аут, чтобы открыть бэкхенд, а затем быстро перевести мяч на форхенд», — приводит слова Руседски BBC Sport.

Напомним, в четвертьфинале Джек Дрэйпер обыграл 10-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.