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Руседски рассказал, что нужно сделать Дрэйперу, чтобы обыграть Синнера на US Open

Руседски рассказал, что нужно сделать Дрэйперу, чтобы обыграть Синнера на US Open
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Бывший финалист US Open Грег Руседски рассказал, что нужно сделать 25-й ракетке мира из Великобритании Джеку Дрэйперу в полуфинале Открытого чемпионата США — 2024, чтобы обыграть первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Джек должен атаковать свою вторую подачу. Ему также нужно открываться на форхенде и не позволять ему (Синнеру) бить форхенды в угол и попадать в бэкхенд.

Разнообразие и продвижение вперёд — это тоже важно. Он должен выводить Синнера к сетке на своих условиях, но это сложно сделать из-за того, как сильно Янник бьёт по мячу. Но когда он проигрывал сеты против [Даниила] Медведева и [Маккензи] Макдональда, им удавалось выходить вперёд, быть агрессивными. Главное — найти правильный баланс», — приводит слова Руседски BBC Sport.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Напомним, в четвертьфинале Джек Дрэйпер обыграл 10-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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