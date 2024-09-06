Руседски рассказал, что нужно сделать Дрэйперу, чтобы обыграть Синнера на US Open

Бывший финалист US Open Грег Руседски рассказал, что нужно сделать 25-й ракетке мира из Великобритании Джеку Дрэйперу в полуфинале Открытого чемпионата США — 2024, чтобы обыграть первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.
«Джек должен атаковать свою вторую подачу. Ему также нужно открываться на форхенде и не позволять ему (Синнеру) бить форхенды в угол и попадать в бэкхенд.
Разнообразие и продвижение вперёд — это тоже важно. Он должен выводить Синнера к сетке на своих условиях, но это сложно сделать из-за того, как сильно Янник бьёт по мячу. Но когда он проигрывал сеты против [Даниила] Медведева и [Маккензи] Макдональда, им удавалось выходить вперёд, быть агрессивными. Главное — найти правильный баланс», — приводит слова Руседски BBC Sport.
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Напомним, в четвертьфинале Джек Дрэйпер обыграл 10-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.
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