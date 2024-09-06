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«Синнер заставил нас забыть о сне» — Corriere dello sport

«Синнер заставил нас забыть о сне» — Corriere dello sport
Янник Синнер
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Итальянское издание Corriere dello Sport накануне полуфинального матча US Open — 2024 подчеркнуло, что всё внимание приковано к турниру ТБШ и первой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру. Там подчеркнули, что во время проведения решающих матчей, в Европе поздняя ночь или ранее утро, что меняет привычный распорядок дня.

«Синнер заставил нас забыть о сне» — написали в СМИ.

Напомним, сегодня, 6 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 22:00 мск.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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