Итальянское издание Corriere dello Sport накануне полуфинального матча US Open — 2024 подчеркнуло, что всё внимание приковано к турниру ТБШ и первой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру. Там подчеркнули, что во время проведения решающих матчей, в Европе поздняя ночь или ранее утро, что меняет привычный распорядок дня.

«Синнер заставил нас забыть о сне» — написали в СМИ.

Напомним, сегодня, 6 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 22:00 мск.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.