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«Американские хардовые корты подходят ему». Руседски — о прогрессе Дрэйпера на US Open

«Американские хардовые корты подходят ему». Руседски — о прогрессе Дрэйпера на US Open
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Бывший финалист US Open Грег Руседски высказался о прогрессе 25-й ракетки мира из Великобритании Джека Дрэйпера.

«За последние несколько месяцев Джек заметно улучшился. Он много работал над своей подачей и переходной игрой, он стал намного сильнее физически. Думаю, что американские хардовые корты подходят для его игры, потому что они быстрые, скоростные и с высокими прыжками. Такое сочетание идеально подходит для Джека. Но главное, чтобы он смог физически справиться с пятисетовым матчем против уровня Синнера», — приводит слова Руседски BBC Sport.

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Джек Дрэйпер обыграл 10-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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