«Стал улыбаться на корте». Тренер Синнера — о подопечном на US Open после допинг-дела

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, что доволен игрой своего подопечного на Открытом чемпионате США — 2024 после допинг-скандала.

«Внутри команды всегда есть трудности, но в трудные времена важно стараться оставаться едиными. И это то, что мы сделали. Мы стремились к цели день за днём, в том числе потому, что некоторые вещи нельзя контролировать, и мы не могли не оставаться на правильном пути. Мы были хороши, но прежде всего Янник хорошо работал. У нас чистая совесть, для нас это закрытая глава.

Больше всего мне понравился рост, который я увидел в этих пяти матчах. На ментальном уровне и на уровне отношения к делу, с каждым разом он всё больше и больше погружался в матч. Постепенно он вернул себе позитивную энергию публики и стал улыбаться даже на корте, и это то, что нас больше всего радует», — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.

В четвертьфинале US Open — 2024 Янник Синнер обыграл Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. В полуфинале Синнер встретится с 12-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером, который в четвертьфинале обыграл 10-ю ракетку мира Алекса де Минора из Австралии со счётом 7:3, 7:5, 6:2.