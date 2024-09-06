«Придётся хорошо проявить себя». Тренер Синнера — об 1/2 финала с Дрэйпером на US Open

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци высказался о полуфинальном матче своего подопечного с 25-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером на Открытом чемпионате США — 2024.

«Дрэйпер — один из самых многообещающих молодых людей в туре. Мы давно его знаем и ожидаем от него испытаний, полных подводных камней. В последние годы у него было несколько травм, которые замедлили его рост. Он играет с ветром в спине, ему мало что нужно доказывать, учитывая, что он уже добился своего лучшего результата и что он играет против номера один в мире. Он будет стараться играть не в своём ритме, и Яннику придётся хорошо проявить себя, особенно в начале матча, чтобы справиться с ситуацией», — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.

В четвертьфинале US Open — 2024 Янник Синнер обыграл Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Джек Дрэйпер вышел в полуфинал, обыграв 10-ю ракетку мира Алекса де Минора из Австралии со счётом 7:3, 7:5, 6:2.