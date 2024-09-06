Кто выйдет у мужчин в финал US Open — 2024?

Сегодня, 6 сентября, и в ночь с 6 на 7 сентября пройдут полуфинальные матчи Открытого чемпионата США — 2024 в мужском одиночном разряде, где встретятся первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и 25-я ракетка мира Джек Дрэйпер (Великобритания), а также 12-я ракетка мира Тейлор Фритц (США) и 20-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо (США).

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Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.